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14.02.2021 - 10:47 | | DHA

Ön camında 'taşıyıcı' yazan taksiden uyuşturucu çıktı!

Adana’ da şüphe üzerine durdurulan takside yapılan aramada cips paketi ve meyve suyu kutusu içerisinde esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheliden biri tutuklanırken taksinin ön ve bagaj camındaki 'taşıyıcı', 'kaptan', 'gülümse çekiyorum dediler, gülümsedim çekemediler'” yazıları dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki kontrol noktasında şüphe üzerine bir ticari taksiyi durdurdu.

Polis, araçta yaptığı aramada, cips paketi ve meyve suyu kutusu içerisine gizlenmiş 355 gram esrar ele geçirdi. Araçta bulunan U.Ö. (21) ve taksinin sürücüsü F.B (22) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden U.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, F.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan emniyet otoparkına çekilen taksinin bagaj kapağı, ön camı ve arka tamponundaki 'taşıyıcı', 'kaptan', 'gülümse çekiyorum dediler, gülümsedim çekemediler'” yazıları dikkat çekti.

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Ön camında 'taşıyıcı' yazan taksiden uyuşturucu çıktı!Adana’ da şüphe üzerine durdurulan takside yapılan aramada cips paketi ve meyve suyu kutusu içerisinde esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheliden biri tutuklanırken taksinin ön ve bagaj camındaki 'taşıyıcı', 'kaptan', 'gülümse çekiyorum dediler, gülümsedim çekemediler'” yazıları dikkat çekti.
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