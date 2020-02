On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 17 Şubat On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişin ardından talihlilerin belirlendiği On Numara çekililşinde on bilen dört talihli bu haftanın büyük ikramiye tutarı olan 203.345,30 TL'nin sahibi oldu. İşte On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...

On Numara çekilişinde 9 bilen 98 kişi 4.150,60 TL, 8 bilen 1.946 kişi 209,10 TL, 7 bilen 20.716 kişi 28,05 TL, 6 bilen 129.796 kişi 4,70 TL, ve son olarak hiç bilemeyen 241.948 kişi 3,20 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

