Milli Piyango Online üzerinden On Numara çekiliş sonucu sorgulama! On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! (17 Ağustos)

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Binlerce vatandaşın umut kapısı olarak gördüğü şans oyunları arasında yer alan On Numara çekilişi her hafta Pazartesi akşamları noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişler ile ikramiye dağıtmaya devam ediyor. On Numara çekilişinde bu haftanın kazandıran numaralarını ve oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar millipiyangoonline.com adresi üzerinden kazandıran numaraları ve biletlerine ne kadar ikramiye isabet ettiğini sorgulayabiliyor.

On Numara çekilişinde bu hafta 10 bilen 1 talihli 778.521,85 TL ikramiyenin sahibi olurken 9 bilen 78 kişi 2.155,45 TL, 8 bilen 979 kişi 214,65 TL, 7 bilen 8.592 kişi 46,45 TL, 6 bilen 49.380 kişi 8.50 TL, 0 bilen 82.326 kişi ise 7.10 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu.

MİLLİ PİYANGO ONLİNE ÜZERİNDEN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA