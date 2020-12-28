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28.12.2020 - 10:16 |

On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Aralık On Numara çekilişi nasıl oynanır?

On Numara çekilişi sonuçları heyecanla bekleniyor. On Numara Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü gerçekleştiriliyor. Bugün yapılacak çekilişin saati ve sonuç sorgulama ekranı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki 28 Aralık On Numara çekilişi saat kaçta, nasıl oynanır?

On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Aralık On Numara çekilişi nasıl oynanır?

On Numara çekilişine adım adım yaklaşılıyor. On Numara'da beklenen ikramiye 130.541 TL oldu. On Numara çekilişine kısa bir süre kala çekiliş saati ve sonuç sorgulama ekranı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki 28 Aralık On Numara çekilişi saat kaçta, ne zaman?

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

28 Aralık On Numara çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

1 ile 80 numara arasından 22 numara çekilip, bu 22 numara arasından 10 adet numaranın bilinmesine dayanan bir oyun olan On Numara’da 10 numara bilenler, 9 numara bilenler, 8 numara bilenler, 7 numara bilenler, 6 numara bilenler ve hiç bilmeyenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. On Numara’da her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgi ise https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/kurallaradresinden sunuluyor.

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