On Numara çekilişi saat kaçta? 2 Kasım On Numara nasıl oynanır?

On Numara çekiliş heyecanla bekleniyor. On Numara çekilişi pazartesi ve cuma günleri olmak üzere haftada 2 akşam gerçekleştiriliyor. Bu haftanın ilk On Numara çekilişi ise bu akşam yapılacak. Peki 2 Kasım On Numara çekilişi saat kaçta?

2 KASIM ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Heyecanla beklenen On Numara çekilişi 2 Kasım 2020 tarihinde yani bu akşam saat 20.00'da gerçekleştirilecek.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ON NUMARA OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!