On Numara çekilişi saat kaçta? 9 Mart On Numara çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Pazartesi akşamları yapılan On Numara çekilişi için geri sayım başladı. 918. Haftasında olan On Numara çekilişi için heyecan dorukta. On Numara çekilişi saat kaçta başlayacak? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 9 Mart On Numara çekilişi hakkında bilinmesi gerekenler...

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

On Numara çekilişi bu akşam 21:15'de Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayınla başlayacak. Peki On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

On Numara çekiliş sonuçları 21:15'te başlayacak olan canlı yayın sonrasında aşağıdaki link sayfasında yerini alacak.

