09.03.2020 - 13:03 |
On Numara çekilişi saat kaçta? 9 Mart On Numara çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak?
On Numara çekilişi için heyecan başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişi saat kaçta başlayacak? 9 Mart On Numara çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak? On Numara oynayan vatandaşlar çekiliş hakkında bilgilenmek istiyor. İşte 918. Haftasında olan On Numara çekilişi hakkında merak edilenler...
Pazartesi akşamları yapılan On Numara çekilişi için geri sayım başladı. 918. Haftasında olan On Numara çekilişi için heyecan dorukta. On Numara çekilişi saat kaçta başlayacak? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 9 Mart On Numara çekilişi hakkında bilinmesi gerekenler...
ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
On Numara çekilişi bu akşam 21:15'de Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayınla başlayacak. Peki On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
On Numara çekiliş sonuçları 21:15'te başlayacak olan canlı yayın sonrasında aşağıdaki link sayfasında yerini alacak.
Yunan sınır polisinin sığınmacıyı kaynar suyla yaraladığı iddiasıSınırı geçmek isteyen sığınmacılara Yunanistan güvenlik güçleri, yoğun gaz, tazyikli su ve mermi ile müdahale etmeye devam ediyor. Yunanistan askeri zaman zaman hedef gözeterek sığınmacılara zaman zaman da meskun mahale doğru ateş etmekten geri durmuyor. Öte yandan Avrupa'ya geçmek isterken Yunanistan tarafından üzerine kaynar su döküldüğünü iddia eden bir sığınmacı, yüzü ve ayağındaki yanıklar nedeniyle Edirne'de tedavi altına alındı.