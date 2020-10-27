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27.10.2020 - 07:03 |

On Numara sonuçları 26 Ekim | On Numara çekiliş sonuçları sayfası

26 Ekim 2020 Pazartesi gününe ait On Numara çekilişinin sonuçları belli oldu. Dün akşam canlı yayında gerçekleştirilen On Numara çekilişinde büyük ikramiye devretti. Peki hangi numaralar kaç para kazandırdı? İşte 26 Ekim On Numara çekiliş sonuçları...

On Numara sonuçları 26 Ekim | On Numara çekiliş sonuçları sayfası

Oyun severlerin merakla araştırdığı On Numara sonuçlarını haberimizde derledik. 15. çekilişi yapılan On Numara'da şanslı numaralar hangileri oldu? Haftanın ilk gününde yapılan On Numara çekilişinin ayrıntıları haberimizin devamında...

ON NUMARA SONUÇLARI 26 EKİM

On Numara sonuçları 26 Ekim | On Numara çekiliş sonuçları sayfası

Kategori        Kazanan Kişi Sayısı          İkramiye Tutarı

    10                          Devir                              0,00
      9                            47                             2.901,90
      8                           629                              271,00
      7                         6.320                              51,25
      6                        39.144                              8,70
      0                        73.159                              6,50

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