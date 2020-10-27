On Numara sonuçları 26 Ekim | On Numara çekiliş sonuçları sayfası
26 Ekim 2020 Pazartesi gününe ait On Numara çekilişinin sonuçları belli oldu. Dün akşam canlı yayında gerçekleştirilen On Numara çekilişinde büyük ikramiye devretti. Peki hangi numaralar kaç para kazandırdı? İşte 26 Ekim On Numara çekiliş sonuçları...
Oyun severlerin merakla araştırdığı On Numara sonuçlarını haberimizde derledik. 15. çekilişi yapılan On Numara'da şanslı numaralar hangileri oldu? Haftanın ilk gününde yapılan On Numara çekilişinin ayrıntıları haberimizin devamında...
ON NUMARA SONUÇLARI 26 EKİM
Kategori Kazanan Kişi Sayısı İkramiye Tutarı
10 Devir 0,00
9 47 2.901,90
8 629 271,00
7 6.320 51,25
6 39.144 8,70
0 73.159 6,50