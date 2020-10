On Numara sonuçları-12 Ekim 2020! On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

On Numara çekilişi noter huzurunda canlı yayında yapıldı. 12 Ekim On Numara çekilişinde kazandıran numaralar açıklandı. Bu hafta On Numara çekilişinde 10 bilen 1 kişi 304 bin 171 lira 45 kuruş kazandı. İşte 12 Ekim On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI- 12 EKİM 2020

12 Ekim On Numara çekilişinde kazandıran numaralar, 5-10-16-18-19-23-24-32-33-36-40-41-43-45-47-53-57-60-61-62-69 ve 76 oldu.

