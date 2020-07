On Numara sonuçları açıklandı! 13 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları 2020

Pazartesi akşamları yapılan On Numara çekiliş sonuçları için meraklı arayış sürüyor. Bu hafta On Numara çekilişine katılan vatandaşlar, kazanıp, kazanmadıklarını öğrenmek için araştırıyor. Peki On Numara çekiliş sonuçlarında şanslı rakamlar hangileri oldu? İşte 13 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI





10 bilen kişi sayısı : 2

9 bilen kişi sayısı : 96

8 bilen kişi sayısı : 1.726

7 bilen kişi sayısı : 17.783

6 bilen kişi sayısı : 112.118

Hiç bilmeyen kişi sayısı : 186.008

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 252.320,25 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.505,05 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 195,20 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 26,95 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,50 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,45 TL

