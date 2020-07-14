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14.07.2020 - 09:35 |

On Numara sonuçları açıklandı! 13 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları 2020

On Numara çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. 936. Haftasını yaşayan On Numara çekilişinde büyük ikramiye Kahramanmaraş ve Tokat'a çıktı. Peki On Numara çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? İşte 13 Temmuz 2020 Pazartesi gününe ait On Numara sonuçları haberimizde...

On Numara sonuçları açıklandı! 13 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları 2020

Pazartesi akşamları yapılan On Numara çekiliş sonuçları için meraklı arayış sürüyor. Bu hafta On Numara çekilişine katılan vatandaşlar, kazanıp, kazanmadıklarını öğrenmek için araştırıyor. Peki On Numara çekiliş sonuçlarında şanslı rakamlar hangileri oldu? İşte 13 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara sonuçları açıklandı 13 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları 2020

10 bilen kişi sayısı : 2
9 bilen kişi sayısı : 96
8 bilen kişi sayısı : 1.726
7 bilen kişi sayısı : 17.783
6 bilen kişi sayısı : 112.118
Hiç bilmeyen kişi sayısı : 186.008

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 252.320,25 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.505,05 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 195,20 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 26,95 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,50 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,45 TL

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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