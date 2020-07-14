On Numara sonuçları açıklandı! 13 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları 2020
On Numara çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. 936. Haftasını yaşayan On Numara çekilişinde büyük ikramiye Kahramanmaraş ve Tokat'a çıktı. Peki On Numara çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? İşte 13 Temmuz 2020 Pazartesi gününe ait On Numara sonuçları haberimizde...
Pazartesi akşamları yapılan On Numara çekiliş sonuçları için meraklı arayış sürüyor. Bu hafta On Numara çekilişine katılan vatandaşlar, kazanıp, kazanmadıklarını öğrenmek için araştırıyor. Peki On Numara çekiliş sonuçlarında şanslı rakamlar hangileri oldu? İşte 13 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları...
ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
10 bilen kişi sayısı : 2
9 bilen kişi sayısı : 96
8 bilen kişi sayısı : 1.726
7 bilen kişi sayısı : 17.783
6 bilen kişi sayısı : 112.118
Hiç bilmeyen kişi sayısı : 186.008
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 252.320,25 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.505,05 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 195,20 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 26,95 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,50 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,45 TL