21.09.2020 - 22:09 |
On Numara sonuçları açıklandı! 21 Eylül 2020 On Numara çekiliş sonuçları
On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Bugün yapılan canlı yayında şanslı numaralar belli oldu. 21 Eylül 2020 On Numara çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? Haftada bir gün Pazartesi günleri çekilen On Numara çekiliş ayrıntılarını haberimizde derledik. 21 eylül On Numara çekilişinde 603 bin 458 TL devretti. Bir sonraki çekiliş için büyük heyecan şimdiden başladı. Peki bugün hangi kategoriden kaç kişi kazandı?
Pazartesi günleri yapılan On Numara çekiliş sonuçları belli oldu. 603 bin 458 TL'nin devrettiği büyük ikramiye oyun severleri heyecanlandırdı. Peki bugüne ait şanslı numaralar hangileri oldu? İşte 21 Eylül 2020 On Numara çekiliş sonuçları...
ON NUMARA SONUÇLARI 21 EYLÜL