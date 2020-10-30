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30.10.2020 - 21:05 |

30 Ekim On Numara sonuçları açıklandı! On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı için TIKLA!

On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. 30 Ekim On Numara çekilişi sonuçları oyunseverler tarafından merak ediliyor. 30 Ekim On Numara çekilişinde kazanan numaralar belli oldu. İşte 30 Ekim On Numara çekiliş sonuçları sayfası....

30 Ekim On Numara sonuçları açıklandı! On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı için TIKLA!

On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. On Numara çekilişi pazartesi ve cuma akşamları olmak üzere haftada 2 gün yapılıyor. 30 Ekim On Numara çekilişi sonuçları belli oldu. İşte 30 Ekim On Numara çekiliş sonuçları ile ilgili detaylar...

30 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

30 Ekim On Numara çekilişinde kazanan numaralar; 2 -6 -8 -10- 15- 19- 26-34 -40 -44- 48 -49- 51 -54 -57
60 -70 -71 -74 -75- 77 -80 oldu.

30 Ekim On Numara sonuçları açıklandı On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı için TIKLA

30 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ON NUMARA OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk görüntülerEge Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Türkiye'ye en yakın Yunan adaların biri olan Sisam (Samos) adasında da hissedildi. Deprem, Sisam'da bazı kilise ve evlerde hasara neden oldu.
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