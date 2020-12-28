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28.12.2020 - 19:16 |

On Numara sonuçları belli oluyor - 28 Aralık On Numara'da büyük ikramiye...

On Numara'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştiriliyor.

On Numara'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. On Numara'da beklenen ikramiye 130.541 TL oldu. On Numara çekilişine kısa bir süre kala çekiliş saati ve sonuç sorgulama ekranı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki 28 Aralık On Numara çekilişi saat kaçta, ne zaman?

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

28 Aralık On Numara çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

1 ile 80 numara arasından 22 numara çekilip, bu 22 numara arasından 10 adet numaranın bilinmesine dayanan bir oyun olan On Numara’da 10 numara bilenler, 9 numara bilenler, 8 numara bilenler, 7 numara bilenler, 6 numara bilenler ve hiç bilmeyenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. On Numara’da her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgi ise https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/kurallaradresinden sunuluyor.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 28 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 251 oldu, 22 bin 203 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 37 bin 433'e yükseldi.
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