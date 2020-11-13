On Numara sonuçları sorgulama ekranı! 13 Kasım On Numara çekilişi saat kaçta?

On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. On Numara çekilişi, Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada 2 gün gerçekleştiriliyor. On Numara çekilişinde beklenen büyük ikramiye 130.541 TL. Peki 13 Kasım On Numara çekilişi saat kaçta?

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Heyecanla beklenen 13 Kasım On Numara çekilişi bu akşam saat 20.00'da yapılacak.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

1 ile 80 numara arasından 22 numara çekilip, bu 22 numara arasından 10 adet numaranın bilinmesine dayanan bir oyun olan On Numara’da 10 numara bilenler, 9 numara bilenler, 8 numara bilenler, 7 numara bilenler, 6 numara bilenler ve hiç bilmeyenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler, kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de On Numara oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği On Numara’da her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.