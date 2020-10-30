On Numara sonuçları sorgulama ekranı! 30 Ekim On Numara çekilişi saat kaçta, nasıl oynanır?

On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. On Numara çekilişi pazartesi ve cuma akşamları olmak üzere haftada 2 gün gerçekleştiriliyor. 30 Ekim On Numara çekilişine adım adım yaklaşılıyor. İşte 30 Ekim On Numara çekiliş saati ve sonuç sorgulama ile ilgili detaylar...

30 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

30 Ekim On Numara çekilişi bu akşam saat 20.00'da gerçekleştirilecek.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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