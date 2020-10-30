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30.10.2020 - 18:11 |

On Numara sonuçları sorgulama ekranı! 30 Ekim On Numara çekilişi saat kaçta, nasıl oynanır?

On Numara çekilişi için geri sayılıyor. 30 Ekim yani bu akşam gerçekleşecek On Numara çekilişinde büyük ikramiye 400 bin TL'nin üzerinde yer alıyor. Çekilişe kısa bir süre kala çekiliş saati ve sonuç sorgulama sayfası ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki 30 Ekim On Numara çekilişi saat kaçta?

On Numara sonuçları sorgulama ekranı! 30 Ekim On Numara çekilişi saat kaçta, nasıl oynanır?

On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. On Numara çekilişi pazartesi ve cuma akşamları olmak üzere haftada 2 gün gerçekleştiriliyor. 30 Ekim On Numara çekilişine adım adım yaklaşılıyor. İşte 30 Ekim On Numara çekiliş saati ve sonuç sorgulama ile ilgili detaylar...

30 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

30 Ekim On Numara çekilişi bu akşam saat 20.00'da gerçekleştirilecek.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ON NUMARA OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk görüntülerEge Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Türkiye'ye en yakın Yunan adaların biri olan Sisam (Samos) adasında da hissedildi. Deprem, Sisam'da bazı kilise ve evlerde hasara neden oldu.
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