MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri On Numara sonuçları sorgulama ekranı! 7 Eylül On Numara çekilişi sonuçları Milli Piyango Online'da
ABONE OL
07.09.2020 - 20:09 |

On Numara sonuçları sorgulama ekranı! 7 Eylül On Numara çekilişi sonuçları Milli Piyango Online'da

On Numara çekilişi bu akşam gerçekleşti. Kazanan numaralar oyunseverler tarafından merak ediliyor.

On Numara sonuçları sorgulama ekranı! 7 Eylül On Numara çekilişi sonuçları Milli Piyango Online'da

On Numara çekilişi için araştırmalar devam ediyor. 7 Eylül On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleşti.

İşte 7 Eylül On Numara çekilişi ile ilgili merak edilen ayrıntılar...

7 EYLÜL ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

On Numara çekilişi büyük bir heyecanla beklendi.  On Numara çekilişi saat 20.00'de yapıldı.

ON NUMARA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NASIL OYNANIR?

1 ile 80 numara arasından 22 numara çekilip, bu 22 numara arasından 10 adet numaranın bilinmesine dayanan bir oyun olan On Numara’da 10 numara bilenler, 9 numara bilenler, 8 numara bilenler, 7 numara bilenler, 6 numara bilenler ve hiç bilmeyenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler, kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de On Numara oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği On Numara’da her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Reina saldırganına 40 kez ağırlaştırılmış müebbetReina’da 2017 yılbaşı gecesinde gerçekleşen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin görülen davada saldırgan Abdulkadir Masharipov “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “Kasten öldürme” suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer suçlardan ise 1368 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Reina saldırganına 40 kez ağırlaştırılmış müebbet

Son dakika: Reina saldırganına 40 kez ağırlaştırılmış müebbet

Emekli olacak milyonları ilgilendiriyor! 1 gün yıllar kaybettiriyor...

Emekli olacak milyonları ilgilendiriyor! 1 gün yıllar kaybettiriyor...

Fransız bakandan Türkiye'ye tehdit!

Fransız bakandan Türkiye'ye tehdit!

7 Eylül bugünkü koronavirüs tablosu! Türkiye'de son dakika koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

7 Eylül bugünkü koronavirüs tablosu! Türkiye'de son dakika koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Sıradaki Haber