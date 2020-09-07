On Numara sonuçları sorgulama ekranı! 7 Eylül On Numara çekilişi sonuçları Milli Piyango Online'da

On Numara çekilişi için araştırmalar devam ediyor. 7 Eylül On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleşti.

İşte 7 Eylül On Numara çekilişi ile ilgili merak edilen ayrıntılar...

7 EYLÜL ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

On Numara çekilişi büyük bir heyecanla beklendi. On Numara çekilişi saat 20.00'de yapıldı.

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ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NASIL OYNANIR?

1 ile 80 numara arasından 22 numara çekilip, bu 22 numara arasından 10 adet numaranın bilinmesine dayanan bir oyun olan On Numara’da 10 numara bilenler, 9 numara bilenler, 8 numara bilenler, 7 numara bilenler, 6 numara bilenler ve hiç bilmeyenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler, kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de On Numara oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği On Numara’da her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.