On Numara sonuçları sorgulama ekranı! 7 Eylül On Numara çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da...

On Numara çekilişi için araştırmalar devam ediyor. Canlı yayında gerçekleştirilecek olan 7 Eylül On Numara çekilişine saatler kaldı. Oyunseverler adım adım On Numara çekilişine yaklaşırken sonuç sorgulama ve çekiliş saatlerini araştırmaya başladılar. İşte 7 Eylül On Numara çekilişi ile ilgili merak edilen ayrıntılar...

7 EYLÜL ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

On Numara çekilişi büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu akşam yani 7 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan On Numara çekilişi saat 20.00'de yapılacak.

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ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NASIL OYNANIR?

1 ile 80 numara arasından 22 numara çekilip, bu 22 numara arasından 10 adet numaranın bilinmesine dayanan bir oyun olan On Numara’da 10 numara bilenler, 9 numara bilenler, 8 numara bilenler, 7 numara bilenler, 6 numara bilenler ve hiç bilmeyenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler, kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de On Numara oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği On Numara’da her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.