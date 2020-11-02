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02.11.2020 - 20:31 |

2 Kasım On Numara'da sonuçlar açıklandı... İşte düşen numaralar...

On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftada iki gün düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. On Numara'da büyük ikramiye 250 bin 588 TL.

2 Kasım On Numara'da sonuçlar açıklandı... İşte düşen numaralar...

On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. On Numara çekilişi pazartesi ve cuma günleri olmak üzere haftada 2 akşam gerçekleştiriliyor. Bu haftanın ilk On Numara çekilişi ise bu akşam yapıldı. On Numara'da büyük ikramiye 250 bin 588 TL.

ON NUMARA'DA SONUÇLAR BELLİ OLDU

2 Kasım On Numara'da düşen numaralar 1-2-10-12-15-23-25-33-34-35-37-38-41-48-53-54-57-60-67-71-73-79 oldu. Sonuçlara göre büyük ikramiyeyi 1 kişi bildi.

2 Kasım On Numarada sonuçlar açıklandı... İşte düşen numaralar...

 

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ON NUMARA OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 2 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 76 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 2302 oldu.
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