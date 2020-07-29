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29.07.2020 - 11:00 | | DHA

Önce evleri soydular sonra otomobilleri çaldılar

İstanbul'da hırsızlık için girdikleri evlerde buldukları kontak anahtarlarıyla park halindeki otomobilleri çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin park halindeki araçları çalma anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polisin bulduğu araçlar sahiplerine teslim edildi.

Önce evleri soydular sonra otomobilleri çaldılar

Bağcılar'da 16 Temmuz tarihinde bir eve giren hırsızlar içerde bulunan elektronik eşyaların yanı sıra kapıda park halindeki ev sahibine ait otomobili de çalarak kaçtı. Polis bu olayla ilgili soruşturma açarken bu kez Beşiktaş'ta ortay çıkan hırsızlar, Mecidiye Mahallesi, Tuğrakeş İsmail Hakkı Sokak üzerinde girdikleri bir evde buldukları kontak anahtarı ile sokakta park halinde duran bir başka otomobili daha çaldı.

ŞÜPHELİLER OTOMOBİL ÇALARKEN KAMERALARCA GÖRÜNTÜLENDİ

Polis yaptığı incelemede şüphelilerin otomobil çalma anlarının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit etti. Şüphelilerin evden çaldıkları kontak anahtarı ile sokakta dolaşıp uzaktan kumanda kilit düğmesine basarak hangi otomobile ait olduğunu tespit ettikleri görüldü. Otomobili tespit ettikten sonra araca binen şüphelilerin onu çalıştırarak kolayca çaldıkları görüldü.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş şube müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden eşkallerini tespit ettikleri şüpheliler M.S.(18), Y.K.(25), Y.E.(26), B.S.(24) gözaltına aldı. Şüphelilerin daha önceden evden hırsızlık, gasp , oto hırsızlığı ,uyuşturucu madde satın almak, kapkaç gibi suçlardan onlarca kez gözaltına alındıkları tespit edildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Öte yandan bulunan otomobiller ise Asayiş Şube Müdrülüğü’nde sahiplerine teslim edildi.

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