MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Önce saldırdı, sonra dans edip, sarıldı!
ABONE OL
08.02.2021 - 10:07 | | DHA

Önce saldırdı, sonra dans edip, sarıldı!

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve alkollü araç kullanan 3 arkadaş ortalığı karıştırdı. Dans eden Eren Başar Ç. (28), basın mensuplarına önce saldırıp sonra sarılmak isterken, Muhammed Y. (28), “Bu mu yani haberciliğiniz, gidin kendinizi geliştirin” dedi. 3 arkadaşa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 9 bin 450 TL ceza uygulandı.

Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Cevher Sokak’ta uygulama yapan Beşevler Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Azerbaycan Dostluk Parkı'nda 3 şahsın alkol aldığı ve çevreyi rahatsız ettiği yönünde ihbar aldı. Parka giden ekipler, Eren Başar Ç., Muhammed Y. ve Elif A.’ya sokağa çıkma yasağını hatırlatıp, evlerine gitmelerini söyledi.

Ancak 3 arkadaş ceza yazılacağını öğrenince 16 R 9616 plakalı otomobile binerek,  kaçmak istedi. Muhammed Y. idaresindeki otomobili durduran ekipler alkol kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde araç sürücüsü Mehmet Y.'nin 0.98 promil alkollü olduğu tespit edildi. Avukat olduklarını söyleyen Mehmet Y. ve Eren Başar Ç.'nin daha öncede kısıtlamayı ihlal ettikleri öğrenildi.

'BU MU YANİ HABERCİLİĞİNİZ, GİDİN KENDİNİZİ GELİŞTİRİN'

Sürücü Muhammet Y., kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, “Güzel oldu böyle kamera karşısında olmak. Hiçbir hukuki yaptırımı olmayan bir uygulama. Alkollü araç kullanmadım, ayrıca sanan ne? Şu an yaptığınız şey komedi. Sokağa çıkma yasağından ceza ver devam et” dedi. Ayrıca “Habercilik senin iddiaların üzerine yürümüyor, bir şey bilirsin iddia edersin ama hiçbir şey bilmiyorsun. Polis kaynakları ne? Biz o polis kaynaklarına karşıyız zaten. Bu mu yani haberciliğiniz, gidin kendinizi geliştirin” diyerek, tepki gösterdi.

Eren Başar Ç. de basın mensuplarına önce saldırmak ardından sarılmak istedi.

 

3 arkadaşa toplam 9 bin 450 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücü Muhammed Y.’ye alkollü araç kullanmak ve aracın muayene tarihinin geçmesi nedeniyle bin 650 TL ceza kesildi. Muhammed Y.’nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, otomobili çekici yardımıyla otoparka çekildi.

 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim açıklamasıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA TV'de yüz yüze ve uzaktan eğitime hazırlıklarının değerlendirildiği programda önemli açıklamalarda bulundu. 1 Mart'ta başlayacak yüz yüze eğitime de değinen Bakan Selçuk, kısa vadede tamamen yüz yüze eğitimin mümkün olmadığının altını çizdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KYK yurt başvuruları başladı mı? İşte 2021 KYK yurt başvuru şartları

KYK yurt başvuruları başladı mı? İşte 2021 KYK yurt başvuru şartları

Bütün çalışanlar için emsal e-posta kararı!

Bütün çalışanlar için emsal e-posta kararı!

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

Son dakika... AYM'den Enis Berberoğlu kararı

Son dakika... AYM'den Enis Berberoğlu kararı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet