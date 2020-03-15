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15.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Önce tedavi sonra ceza

Adalet Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar ile yargı mensuplarına yönelik tedbirler de Bilim Kurulu’nun son toplantısının ardından Bakan Abdülhamit Gül tarafından açıklandı.

Önce tedavi sonra ceza

Gül’ün açıkladığı tedbirler özetle şöyle:

Ceza infaz kurumuna girmeden önce alınan ilk kabul raporlarında bulaşıcı hastalık yönünden de değerlendirme yapılacak. Hastalık belirtisi olanlar, tedavileri yapıldıktan sonra kuruma alınacak.

İlk kabul raporunda solunum yolu enfeksiyonu olmadığını gösteren sağlık raporları olanlar belli bir alana alınacak. 14. günün sonunda diğer sınırlı alanalara aktarılması sağlanacak. Ceza infaz kurumundan ayrılıp tekrar infaz kurumuna dönüşlerde de aynı usuller uygulanacak.

Açık ve kapalı cezaevlerindeki görüşler iki hafta süreyle ertelendi. Bu süre sonunda Bilim Kurulu konuyu yeniden değerlendirecek. Zorunlu durumlarda Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla görüş yapılabilecek.

Yabancı olup yurt dışından gelenlerin de yapmak istedikleri ziyaret süresiz ertelendi.

2 hafta süreyle açık cezaevinde kalanların özel izin hakları ertelendi. Çocuk eğitim evlerindeki aile görüş odaları iki hafta süreyle kullanılmayacak.

İşyurtları kapsamında dışarıda çalışan hükümlüler diğer hükümlülerden ayrılacak.

Farklı koğuşlardaki mahkumlarla ortak aktiviteleri 2 hafta boyunca ertelendi.

Ceza infaz kurumlarından nakiller de 2 hafta süreyle durduruldu.

Bilim Kurulu, yargı mensuplarına duruşma, keşif, ifade alma gibi adli işlemleri erteleme tavsiyesinde bulundu.

Tutuklu avukat görüşleri ise görüşme esnasında “mesafe, maske takma” gibi tedbirlerin alınması tavsiyesiyle sınırlama olmaksızın devam edecek.

300 bin

Adalet Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de 355 cezaevinde 283 bini aşkın hükümlü ve tutuklu bulunuyor; 66 bin 847 personel görev yapıyor.

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