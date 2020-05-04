Önce terk ettiler, sonra da "bize verin" diye yalvar yakar oldular

Küçükçekmece’de 22 Nisan’da boş bir alanda duyduğu ağlama sesi üzerine yanaşıp bulduğu yeni doğmuş bebeği polise bildiren bir vatandaşın ihbarıyla harekete geçen ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri yaptığı 2 haftalık çalışmalarda bebeği bırakan kişinin Cüneyt A. isimli şahıs olduğunu belirledi. Bebeğin annesini ise 22 yaşındaki Cansel K. isimli genç kız olarak belirleyen ekipler 12 gündür hastanede tedavi altında tutulan bebeğin belirlenen anne ve babasını önceki gün yakalayıp gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemelerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca yapılan serbest bırakılan genç anne baba mahkemede ve mahkeme çıkışında durumu ailelerine aktardıklarını ve evleneceklerini belirterek sokağa bıraktıkları bebeklerini geri istediler. Gözaltına alındıktan sonra emniyette verdiği ifade de “Cansel’le 3 yıldır arkadaşız. Onunla evlenmeyi düşünüyorduk. Ama okulu var diye henüz evlenemedik. Cansel ağrıları olduğunu söyleyince, Sefaköy’de özel bir hastaneye gittik. Burada 7 aylık hamile olduğunu öğrendik. Geçtiğimiz ay ağrıları artınca tekrar aynı hastaneye gittik. Doktor zamanı geçmiş diyerek hemen sezeryana aldı ve doğumu yaptırdı. Aynı gün taburcu olduk. Cansel anne ve babasından korktuğu için bebeği ben aldım. Eve götürecektim yalnız bende ailemden korkup eve götüremeyince Cansel'in evine yakın bir yerde boş bir arsaya battaniyeye sarılı bir şekilde bıraktım..Bebeği görüp alsınlar diye insanların gelip geçtiği bir noktaya bıraktım. Sonra oradan uzaklaştım. Uzak bir yerde beklemeye başladım. Bebeği yüzünü göremediğim biri alınca da oradan ayrıldım” diyen baba Cüneyt A. bebeği terk ettikten sonra sevgilisinin kendisini telefonla aradığını ancak telefon sesini duymadığını ve daha sonrada dönüş yapamadığını ifadesinde anlattı.

Çocuğunun annesi Cansel K. ile evlenmeye karar verdiklerini de ifadesinde dile getiren Cüneyt A. “Ailelerimiz konuşup anlaşmışlar. En yakın zamanda nikah için gün belirleyecekler.Çaresiz kaldığım için çocuğu bıraktım. Çok pişmanım ben çocuğumun bize verilmesini istiyorum" derken 22 yaşında anne olan ve üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Cansel A.’nın ise, “Cüneyt’le 3 yıldır beraberdik. Evlilikle ilgili plan yapıyorduk. Kendisi benimle evliliği kabul etmişti. Hamile olduğumu öğrenince resmi nikah yapalım dedi ancak ben o anki heyecanla kabul etmemiştim. Korktuğumuz için durumu kimseye anlatamadık. Ben ailemden korktuğum için bebeği eve götüremeyeceğimi söyleyince kendisi bebeği kendi evine götürebileceğini ifade etti. Bu süre zarfında bende durumu anne babamla konuşabileceğimi söyledim. Ancak Cüneyt çocuğumuzu evine götürmeyip bir yere bıraktığını bana 8 gün sonra söyledi. Ve önceki günde polis gelip gözaltına aldı. Cüneyt’le konuştum. Ailelerimiz önümüzdeki hafta konuşup anlaşacaklar. En yakın zamanda düğün yapacağız. Çocuğumu ne olur bize versinler" dedi.

Önce korkup terk eden, ardından teslim almak için yalvar yakar olan genç anne babanın 13 gün önce terk ettiği bebeğin kendilerine verilip verilmemesine aile ve sosyal yardımlaşma uzmanlarının raporu belirleyecek.