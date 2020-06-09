09.06.2020 - 13:48 | | İHA
Önce tişörtü alıp giydi sonra yoluna devam etti!
Gelen bir son dakika haberine göre, Diyarbakır’da bir hırsız, giyim dükkanının önünde sergilenen tişörtü alıp ara sokağa girerek üstüne giydi. Pişkin hırsız, hiçbir şey yapmamış gibi yoluna devam ederken o anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.
Olay geçtiğimiz gün Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. İş yerinin önünden geçen bir hırsız, dükkanın önünde bulunan tişörtlerden birini alarak yandaki ara sokağa girdi. Burada üzerini değiştiren şahsı gören çocuklar, tişörtün parasını verip vermediğini sordu. Cebinden çıkardığı parayı gösterip tişörtü aldığını söyleyen zanlı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Diyarbakır'da 'ikinci dalga' endişesi! Vaka sayısı...Diyarbakır'da son bir haftalık süreçte corona virüs tanısı konulan hasta sayısı 300'ü geçti. İkinci dalga endişesi yaşanan kentteki iki pandemi hastanesindeki bire düşürülen klinik sayısı 5'e çıkarıldı. Yatak kapasitelerinin dolduğu hastanelerde yeni tanı konulanlar, evlerinde izole ediliyor. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, "Diyarbakır'da artan corona virüs vaka sayılarına baktığımızda ikinci dalgaya yakın bir durum söz konusu şu an için. Bu hızla devam edersek Diyarbakır ikinci dalgayı da aşacak gibi görünüyor. Nerdeyse vaka sayılarına yetişemez duruma geldik" dedi.