Önder Eş Anlamlısı Nedir? Önder Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Ülkemizde erkek ismi olarak da kullanılan önder kelimesinin eş anlamlı ve yakın anlamlı kelimeleri bulunmaktadır. Önder kelimesinin eş anlamlısı lider kelimesidir. Önder ile lider aynı anlam barındırmaktadır.

Önder Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler anlam yönünden aynı olan, yazılış ve okunuş bakımından farklı olan kelimelerdir. Eş anlamlı kelimelerden birisi genellikle yabancı kökenlidir. Aynı anlama gelen iki kelimenin diğeri ise yabancı kelimenin Türkçe karşılığıdır. Bu kelimelerden birisi de önder kelimesidir. Önder kelimesinin eş anlamlı kelimeleri başçı, imam, lider, öncü, rehber, şef, yol başçı kelimeleridir.

Önder Kelimesinin Anlamı ve Eş Anlamı Olan Sözcükler Nelerdir?

Önder kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. Önder TDK anlamı '' Gücü, ünü ve toplumsal yeri dolayısıyla, belli zaman ve durumlarda, ilişki içinde bulunduğu küme veya toplumun tutum ve davranışlarını değiştirdiği yönetme yeteneği gösteren kimse'' şeklindedir. Bu anlam ile cümle içerisinde kullanılan önder kelimesi yerine eş anlamlıları olan lider, şef, alemdar kelimeleri de kullanılabilir.