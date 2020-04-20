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20.04.2020 - 19:45 |

Önemli Eş Anlamlısı Nedir? Önemli Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Önemli kelimesini farklı yerlerde kullanırken ayrıca eş anlamlı sözcüğünü öğrenerek de bunu değerlendirebilirsiniz. Türkiye'deki pek çok kelime de olduğu gibi önemli sözcüğünde bir alternatif bulunuyor. Önemli eş anlamlısı nedir? Önemli kelimesinin eş anlamı olan sözcükler.

Önemli Eş Anlamlısı Nedir? Önemli Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Önemli kelimesi için TDK’ya göre, ‘mühim’ sözcüğünü eş anlamlı olarak değerlendirebilirsiniz. Okunuşu ve yazılışı farklı olarak aynı anlam üzerinden ortak ifade imkanı tanımaktadır.

Önemli Eş Anlamlısı Nedir?

Bir şeye değer verilmesi ve önemi olması önemli anlamına gelmektedir. Bu durum bir insan ya da bir eşya veya hayvan olabilir. Gündelik yaşamın en sık kullanılan sözcükleri arasında olduğunu söylemek mümkün. Bu kelimeye alternatif şekilde mühim sözcüğünü kullanabilirsiniz.

Önemli Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Neredeyse pek çok farklı cümle içerisinde mutlaka bazı durumları vurgulamak için önemli kelimesi kullanılmaktadır. Bu kelime için aynı şekilde tek başına veya cümle içerisinde mühim sözcüğü de kullanılabilir.

‘’Önemli olan bu işi zamanında bitirmektir.’’

‘’Bugün çok mühim bir işim var.’’

Değişik zamanlarda farklı yerlerde amaca uygun olarak her iki kelimeyi de eş anlamlı şekilde değerlendirebilirsiniz.

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