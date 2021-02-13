13.02.2021 - 01:06 | | AA
'Önemsiz bir şey' sanıp evine götürdü! Gerçek şoke etti
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde karla kaplı yolda temizlik yapan işçiler patlamamış top mermisi buldu.
Ahir Dağı Kanlı mevkisinde karla kaplanan yolda temizlik çalışması yapan işçiler, toprakta gömülü şekilde top mermisi gördü.
Fen İşleri Müdürlüğünde formen olarak çalışan Durdu Bilgetecan, top mermisini alarak evinin bahçesine getirip durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri, patlamamış top mermisinin bulunduğu alana güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.
Bilgetecan, gazetecilere, kar küreme çalışması yaptıkları sırada şarampolde bir top mermisi bulduklarını ve önemsiz bir şey sanarak eve getirip güvenlik güçlerine haber verdiklerini söyledi.
İstanbul'da korkunç olay! Eşini kömürlükte boğarak öldürdüFatih'te yaşayan Mahmut Gürler, iddiaya göre eşi Melek Gürler'i kömürlüğe götürüp boğarak öldürdü. Cinayetin ardından iş yerine giden koca, yakınlarını arayarak eşine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine eve giden yakınları genç kadının cansız bedenini buldu. Uzun yıllardır aileyi tanıdığını söyleyen Kadir Yavuz; "Daha önceden de uzaklaştırması vardı. Kumar oynuyordu. Tahminim eşinden para istedi. Bodruma indirmiş öldürmüş, öldürdükten sonra iş yerine tekrar gitmiş" dedi.