Onlar aslında üçüz

Almanya’da yaşayan Ayşe Nur ve Ali Çobanoğlu çifti, yedi yıl boyunca çocuk sahibi olmaya çalıştı.



Almanya’da iki kez aşılama ve üç kez tüp bebek tedavisi görmelerine rağmen bebek sahibi olamayan çift, Türkiye’ye gelerek Bah Fulya Tüp Bebek Merkezi doktorlarından kadın hastalıkları ve tüp bebek uzmanı Op. Dr. Güvenç Karlıkaya’nın kapısını çaldı. Yapılan tedavinin ardından üç tane sağlıklı embriyoya sahip olan çift, “ya tutmazsa” diyerek iki embriyonun dondurulması kararını aldı. Çift, sağlıklı geçen bir hamileliğin ardından 2017 yılında kızları Eslem’i kucaklarına aldı. İki yıl sonra Türkiye’ye tatile geldiklerinde yine doktorlarının kapısını çaldılar ve dondurdukları embriyolarının transferi gerçekleştirildi. Çift geçan mart ayında da ikiz bebekleri Hira ve Eymen’e kavuştular.



‘Tarifsiz mutluluk’



Aralarında üç yaş fark olmasına rağmen aynı yıl dondurulan embriyolardan doğan çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Çobanoğlu çifti şunları söyledi: “Almanya’da arka arkaya denediğimiz ve başarısızlıkla sonuçlanan tedaviler karşılığında alınan ücretler çok lüks bir araba ile eşdeğer. Almanya her ne kadar Avrupa ülkesi olsa da sağlık sektöründe çok geride, doktorların insanı duyguları sıfır. Bize yaşattığı bu tarifsiz mutluluk için ülkemizin yetiştirdiği doktorumuza ne kadar teşekkür etsek az. Ülkemize ve Türk doktorlara çok güvendik, mutluluğumuzun tarifi yok” diye konuştu.