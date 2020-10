Önlemler alınsın üniversiteler de artık açılsın

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Mart’ta uzaktan eğitime başlayan üniversitelerde, 2020 - 2021 akademik yılı güz dönemi de aynı şekilde geçiyor. Üniversite öğrencilerinin bir kısmı online eğitimlerin verimsiz olduğunu belirterek, üniversitelerin gerekli önlemleri alarak yüz yüze eğitime başlamasını istiyorlar.

Önceki gün ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar ile 8. ve 12. sınıfların da yüz yüze eğitime başlamasıyla üniversiteliler de kendileri için umutlandılar.

Yükseöğretim Kurulu’nun (YÖK), Türk Standartları Enstitüsü iş birliğiyle hazırladığı Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu’nu yayınlaması, öğrenciler tarafından YÖK’ün üniversiteleri açmaya hazırlık yapması olarak yorumlandı.

Kılavuzda, Kovid-19 özelinde üniversitelerde salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla, akademik-idari personel ile öğrencileri korumaya yönelik tedbirler, hijyen, temizlik uygulamaları ve enfeksiyon kontrol önlemlerine yer verildi.

‘En azından hibrit olsun’

Öğrenciler, bir taraftan umutlanırken fırsat buldukça sosyal medyadan, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlaması, en azından yarısı yüz yüze yarısı online sürdürülecek şekilde hibrit eğitimin verilmesi yönünde mesajlar gönderiyorlar. Biz de bu konuda üniversite öğrencilerden görüş aldık:

‘Her yer açık’

Hacer Gürkan (Bezmialem Üniversitesi): Şu anda her yer açık. Okullarda kademeli eğitimler başladı. Ancak üniversite öğrencileri, hâlâ uzaktan eğitim alıyor. Bunun verimli olmadığını düşünüyorum. Üniversiteler açılmalı, en azından isteğe bağlı olarak gidilmeli. İlk ve Acil Yardım bölümündeyim. Yüz yüze eğitimin şart olduğu bir bölüm. Pratik derslerin de olacağı söylendi ancak ne zaman başlayacak bilmiyorum.

‘İmkânlar kısıtlı’

Rabia Ekim (Sağlık Bilimleri Üniversitesi): Uzaktan eğitimin yüz yüze verilen eğitim seviyesinde olmadığını gördük. Bu süreci üniversiteler ve hocalar en iyi şekilde yönetseler bile kısıtlı imkânlar öğrencileri zor durumda bırakıyor. En büyük sıkıntıyı da internet bağlantısına sahip olmayan öğrenciler çekmekte. Bir an önce üniversitelerin tedbirler alınarak açılmasını istiyoruz.

‘Sistem çöküyor’

Furkan Arıkan (Abant İzzet Baysal Üniversitesi): Derse girdiğimizde ya hocadan ya da bizden kaynaklı sorunlar yaşıyoruz. Sistem sürekli çöküyor. Türkiye’de her öğrenci eşit şartlarda değil. Bazılarının evinde interneti bazılarının kendisine ait odası yok. Ayrıca online sınavlarda kopya çekilebiliyor. Evet virüs var ama şu an her şey serbest. Tatile gidebiliyorum ama üniversiteme gidemiyorum. Bu yüzden hibrit eğitim istiyorum. İsteyen yüz yüze istemeyen evden eğitim alsın. Böylelikle iki tarafta da yoğunluk azalır.

‘İple çekiyorum’

Göktuğ Mert Çiftci (Abant İzzet Baysal Üniversitesi): Birçok fakültede dersler online yapılıyor ancak Tıp Fakültesi’nde dönem 4 öğrencileri olarak teorik dersleri online almaktayız, pratik derslerine ise 16 Kasım’da başlayacağız. Fakültemizin sağlığımızı gözeterek verdiği bu kararı yerinde buluyorum. Öte yandan online eğitimde zaman zaman teknik aksaklıklar yaşanabilmekte. Teorik dersleri tamamladıktan sonra hastalarla bizzat ilgileneceğimiz yüz yüze eğitime geçmeyi iple çekiyorum.

İstemeyenler de var

Öğrenciler, yüz yüze eğitim isteğine yönelik sosyal medyada da sıkça kampanyalar düzenliyorlar. Bazı öğrenciler ise salgın varken üniversitelerin açılmasını isteyenlere tepki gösteriyor. Görüşler şöyle:

Evine virüs girmemiş, onun tehlikesini yaşamamış ve çevresinde hiç virüslü birinin yaşadıklarına tanık olmamış biri için ne kadar kolay üniversiteler açılsın demek.

Önlemler alınarak üniversiteler açılsın. İnsanlar tatile gitmeyebilirler ama öğrencilerin üniversiteye gitmemesi büyük kayıp.

Tedbirlerle üniversitelere dönmek istiyoruz. Her yer açıkken biz bozuk altyapıyla, olmayan internetle ders almaya çalışıyoruz.

Üniversiteler açılmasın demiyoruz ama gencecik çocuklar kalabalık yurtlarda nasıl hastalanmadan kalacak?

Hibrit eğitim istemiyorum. Haftada iki üç saatlik ders için milyonlarca öğrencinin şehir değiştirmesi bana mantıklı gelmiyor. Ya tam olsun ya hiç olmasın.

Yüz yüze eğitimin başlamasını isteyen 3 öğrenci, İstanbul Üniversitesi’nin önünde ‘Hibrit eğitim hakkımız’ yazılı bir poster açarak kitap okudu. Uzaktan eğitim sisteminin verimsiz olduğunu belirten Mütercim Tercümanlık öğrencisi Kardelen Dikme, “Bu protesto sosyal mesafeli ve salgın kuralları içinde gerçekleşti. Burada, üniversite öğrencilerinin kendilerini, çevrelerini koruyabilen bilinçli bireyler olduğunu göstermek istedik” dedi.