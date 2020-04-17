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17.04.2020 - 18:00 |

Önümüzdeki hafta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Yasak 23 Nisan ile birleştirilecek mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısının ardından muhabirler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sorular yöneltti. Sorular arasında önümüzdeki hafta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı, ve 23 Nisan ile birleştirilecek mi sorusu gündeme geldi. İşte Sağlık Bakanı Koca tarafından o soruya verilen yanıt...

Önümüzdeki hafta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Yasak 23 Nisan ile birleştirilecek mi?

Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklama yapıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya önümüzeki hafta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Sokağa çıkma yasağı 23 Nisan ile birleştirilecek mi sorusu gündeme geldi. İşte Sağlık Bakanı tarafından o soruya verilen yanıt...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA UYGULANACAK MI?

(Önümüzdeki hafta kısıtlama var mı?)

Zannederim haftaya gündeme gelir. Bilim Kurulu'nun bir tavsiye kurulu olduğunu unutmayalım. Bilim Kurulu bir karar mercii değil. Tavsiye kurumu. 23 Nisan'la ilgili de gündeme gelmedi. Zannederim ki haftaya gündem olabilir.

Özellikle altını bir kaç kez çizdim. Şu anda tablomuz hasta artış hızımızın düştüğü, ölüm artış hızımızın durağan bir döneme girdiğini, sağlık kuruluşlarımızın doluluk oranı şu dönemde stabilleşti. Bu tablo sevindirici.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona virüs Bilim Kurulu Toplantısına telekonferansla katıldıBakan Koca bugünkü vaka sayısı hakkında açıklamalarda bulundu. Koca, 17 Nisan'da 126 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, toplam ölenlerin sayısının bin 769'a yükseldiğini bildirdi.
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