26.12.2020 - 03:29 | | AA
Operasyonlar hız kesmiyor! Burdur'da 507 litre kaçak içki yakalandı
Burdur'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 507 litre kaçak içki ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin kaçakçılık suçlarının önlenmesi yönelik çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkeze bağlı Çendik köyünde kaçak (bandrolsüz) içki üretimi yapılarak piyasaya sürüleceğini öğrendi.
Köyde yapılan operasyonda R.Ö. ve Ö.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramada 507 litre kaçak içki yakalandı.
Zanlılar, karakoldaki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.
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