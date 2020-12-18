18.12.2020 - 16:06 | | DHA
Operasyonlarda ele geçirilen 6 ton sahte içki sergilendi
İstanbul merkezli 9 ilde yılbaşı öncesi gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda ele geçirilen sahte içkiler sergilendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli toplam 9 ilde organize şekilde sahte içki üreten ve satışını yapanlara yönelik operasyon düzenlemişti. Düzenlenen operasyonda 51 kişi gözaltına alınmıştı. Ele geçirilen 6 ton sahte içki ile satışa hazır hale getirilerek şişelenmiş içkiler Fatih'te bulunan emniyete ait depoda sergilendi.