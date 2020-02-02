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02.02.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Oramiral Bayazıt hayatını kaybetti

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 15. Komutanı emekli Oramiral Vural Bayazıt, hayatını kaybetti.

Oramiral Bayazıt hayatını kaybetti

86 yaşında ölen Bayazıt’ın bugün İstanbul’da toprağa verileceği öğrenildi. 1934 yılında Afyon’da doğan Bayazıt, 1953 yılında Deniz Harp Okulu’ndan mezun olmuştu. 30 Ağustos 1989 tarihinde Oramiralliğe terfi eden Bayazıt, aynı yıl Harp Akademileri Komutanlığı’na atandı. 1990-1992 yılları arasında Donanma Komutanlığı görevini yapan ve 20 Ağustos 1992 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanan Oramiral Bayazıt, 18 Ağustos 1995 yılında emekli oldu. Oramiral Bayazıt evli ve iki çocuk babasıydı. 

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