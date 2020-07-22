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22.07.2020 - 11:13 | | DHA

Ordu Valisi Sonel vatandaşları Kovid-19'a karşı uyardı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kent genelinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı vatandaşları uyardı.

Ordu Valisi Sonel vatandaşları Kovid-19'a karşı uyardı

Vali Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerde Ordu genelinde düğün ve cenazelere il dışından gelen misafirlerin bulaştırdığı pozitif vakalar, maalesef artmaya başlamıştır. Lütfen rehavete kapılmayalım. Düğün ve cenazelere zorunlu olmadıkça gitmeyelim. Maskemizi takalım. Sosyal mesafeye ve temizliğe dikkat edelim." ifadesini kullandı.

ABD'de 7.8 büyüklüğünde depremSon dakika haberlere göre, Alaska Yarımadası açıklarında gerçekleşen depremin en yakın yerleşim noktasına uzaklığı, 98 kilometre. Oldukça geniş bir bölge için tsunami uyarısı verildi.
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