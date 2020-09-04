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04.09.2020 - 15:10 | | İHA

Ordu'da bir kişi arazi yüzünden amcasını öldürdü!

Ordu’nun Ünye ilçesinde arazi tartışmasında yeğen, amcasını silahla vurarak öldürdü.

Ordu'da bir kişi arazi yüzünden amcasını öldürdü!

Edinilen bilgiye göre, Yüceler Mahallesi'nde müşterek arazileri olan Cengiz D. (39) ile Samsun’da ikamet eden amcası Ali D.(63) sabah saatlerinde bahçede bir araya geldi. Amca-yeğen arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Cengiz D., amcası Ali D.'ye tabancayla ateş etti. Ali D. vücuduna isabet eden kurşunlar sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Katil zanlısı yeğen ise jandarmayı arayarak teslim oldu.

Makesi olmadığı için otobüse alınmadı, sileceklere tutundu!Antalya'da, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsüne maskesiz olduğu için alınmayan bir yolcu, seyir halindeki otobüsün önüne geçip, silecekleri tuttu. Otobüsle birlikte bir süre giden yolcu, araç hızını arttırınca, kendini yol kenarına attı. Yaşananlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.
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