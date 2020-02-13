13.02.2020 - 13:38 | | AA
Ordu'da eski sahil yolunda göçük!
Ordu'da Fatsa ilçesinde eski Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana göçük nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.
Alınan bilgiye göre, Fatsa ile Ordu'yu bir birbirine bağlayan ve daha çok tehlike arz eden araçların kullandığı eski sahil yolunun Yalıköy Mahallesi'nde heyelanla birlikte göçük meydana geldi.
Yetkililer gerekli önlemleri alarak yolu çift yönlü trafiğe kapattı, araçlar Karadeniz Sahil Yolu'na yönlendirildi.
Karayolları yetkilileri göçüğün meydana geldiği bölgede inceleme yaptı.
Şile yolunda feci kaza!Çekmeköy Şile Yolu Ömerli Mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeki iş makinesi arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ambulansla morga götürüldü.