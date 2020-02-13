Ordu'da eski sahil yolunda göçük!

Alınan bilgiye göre, Fatsa ile Ordu'yu bir birbirine bağlayan ve daha çok tehlike arz eden araçların kullandığı eski sahil yolunun Yalıköy Mahallesi'nde heyelanla birlikte göçük meydana geldi.

Yetkililer gerekli önlemleri alarak yolu çift yönlü trafiğe kapattı, araçlar Karadeniz Sahil Yolu'na yönlendirildi.

Karayolları yetkilileri göçüğün meydana geldiği bölgede inceleme yaptı.