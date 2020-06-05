Ordu'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Birol Yıldız yönetimindeki 55 BE 636 plakalı karayollarına ait kamyon, ilçeye bağlı Zekiroğlu mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü Yıldız ile araçtaki Talip Zevde olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan Mustafa Akkaya, Erdem Şensu ve Yavuz Çavuş ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Denetimde ateşi yüksek çıkan genç kız, ambulansla hastaneye götürüldüAdana'da polis ekiplerinin koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında yaptığı denetim sırasında ateşi 38.5 derece ölçülen Bengi Y. (19), otobüsten indirilerek, test yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü.