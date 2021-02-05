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05.02.2021 - 23:05 | | AA

Ordu'da korkutan yangın! 2 kişi dumandan etkilendi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde çıkan çatı yangınında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ordu'da korkutan yangın! 2 kişi dumandan etkilendi

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Şehit Polis Erkan Alışır Caddesi'ndeki 7 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, itfaiye aracının merdiveni aracılığıyla binada mahsur kalanları kurtardı.

Orduda korkutan yangın 2 kişi dumandan etkilendi


Dumandan etkilenen Meliha ve Osman Gümüşlü, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

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