05.02.2021 - 23:05 | | AA
Ordu'da korkutan yangın! 2 kişi dumandan etkilendi
Ordu'nun Fatsa ilçesinde çıkan çatı yangınında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Şehit Polis Erkan Alışır Caddesi'ndeki 7 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.
Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, itfaiye aracının merdiveni aracılığıyla binada mahsur kalanları kurtardı.
Dumandan etkilenen Meliha ve Osman Gümüşlü, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Avcılar'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdıİstanbul Avcılar’da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.