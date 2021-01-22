Ordu'da zincirleme kaza: 1'i ağır 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nda Fatsa istikametine seyir halinde olan Yüksel Ekin idaresindeki 52 ABV 677 plakalı otomobile trafik ışıklarında arkadan gelen Muammer Efe idaresindeki 06 GJN 81 plakalı otomobil çarptı. Muammer Efe idaresindeki otomobile ise yine arkadan gelen Ümmet Koca'nın kullandığı 52 EP 434 plakalı otomobil vurdu. Kazada sürücü Yüksel Ekin (39), diğer araçlarda bulunan Adem Yol (34), Meryem Yol (66) ve Onur Kılıç (25) yaralandı.

Olay yerine çağrılan çok sayıda sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 52 ABV 677 plakalı aracın sürücüsü Yüksel Ekin'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.