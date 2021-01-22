MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ordu'da zincirleme kaza: 1'i ağır 4 yaralı
ABONE OL
22.01.2021 - 21:18 | | İHA

Ordu'da zincirleme kaza: 1'i ağır 4 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, Samsun-Ordu karayolu, Dolunay Mahallesi Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi.

Ordu'da zincirleme kaza: 1'i ağır 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nda Fatsa istikametine seyir halinde olan Yüksel Ekin idaresindeki 52 ABV 677 plakalı otomobile trafik ışıklarında arkadan gelen Muammer Efe idaresindeki 06 GJN 81 plakalı otomobil çarptı. Muammer Efe idaresindeki otomobile ise yine arkadan gelen Ümmet Koca'nın kullandığı 52 EP 434 plakalı otomobil vurdu. Kazada sürücü Yüksel Ekin (39), diğer araçlarda bulunan Adem Yol (34), Meryem Yol (66) ve Onur Kılıç (25) yaralandı.

Olay yerine çağrılan çok sayıda sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 52 ABV 677 plakalı aracın sürücüsü Yüksel Ekin'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Orduda zincirleme kaza: 1i ağır 4 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrası açıklamalarda bulundu. 'Yüksek faize karşı olduğunu' ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi. Öte yandan Erdoğan kapsamlı reform paketinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte muaf olacak kişiler...

Son dakika: 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte muaf olacak kişiler...

Milyonları ilgilendiriyor! 1750 ile 2000 TL arasında değişiyor...

Milyonları ilgilendiriyor! 1750 ile 2000 TL arasında değişiyor...

Eldivenlerin hikayesi ortaya çıktı

Eldivenlerin hikayesi ortaya çıktı

Ordu'da zincirleme kaza: 1'i ağır 4 yaralı

Ordu'da zincirleme kaza: 1'i ağır 4 yaralı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet