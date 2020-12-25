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25.12.2020 - 09:55 | | DHA

Ordu'daki DEAŞ operasyonunda şüpheliler adli kontrolle serbest

Ordu'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ordu'daki DEAŞ operasyonunda şüpheliler adli kontrolle serbest

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün sabah saatlerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Altınordu ve Ünye ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Irak uyruklu 10 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilerin para transferi sağlamak için kullandığı değerlendirilen yabancı bankaya ait POS cihazı ile pasaportlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3’ü, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 7 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Şüphelilerin sınır dışı işleminin devam ettiği bildirildi.

 

Suriyeli kadınların saç koparan sokak kavgası kameradaMuş'ta, kendisi gibi Suriye uyruklu biri kadın 3 genç kızın saldırısına uğrayan genç bir kadın, öldüresiye dövülerek saçları kopartıldı. Vatandaşların güçlükle ayırdığı kavga anı, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
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