Ordu'ya şehit ateşi düştü

Ağrı'da yürütülen 'Yıldırım-3 Operasyonu'nda tespit edilen mağaradaki yaşam malzemelerinin imhası sırasında, şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Ak, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Uzman Çavuş Ak'ın, Ordu'nun Çaybaşı ilçesine bağlı Gücek Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber verildi. Şehit Ak'ın babaevine Türk bayrakları asıldı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak, saat 16.30'da Çaybaşı Stadı'nda düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğa uğurlanacak.