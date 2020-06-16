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16.06.2020 - 15:00 | | DHA

Orman Eğitim Merkezi'nde çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale’de Orman Eğitim Merkezi’ndeki kır kahvesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Orman Eğitim Merkezi'nde çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü Dardanos Yahya Çavuş Orman Eğitim Merkezi’ndeki kır kahvesinde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 ilk müdahale aracı, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 hizmet aracı, 55 personel ile Çanakkale ve Kepez belediyelerine ait 6 itfaiye aracı müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "Ekiplerimiz anında yangına müdahale etti. Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 4 arazöz ve Kepez Belediye başkanlığına ait itfaiye araçlarıyla müdahale edildi. Şu an itibariyle tamamen sönmüş değil ama çok ciddi bir tehlike arz etmiyor. Buradaki yapı zaten kullanılmaz hale geldi. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Soğutma çalışmalarına devam ediyoruz" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Orman Eğitim Merkezinde çıkan yangın söndürüldü

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