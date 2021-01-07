Orman ürünleri fabrikasında korkutan yangın!

Alanya'nın Kestel Mahallesi Dim Çayı mevkiinde bir orman ürünleri fabrikasında makinede oluşan arıza sonrası çıkan kıvılcımdan yangın çıktı. Toz emme silosunda çıkan yangını fark eden çalışanlar durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.
Maddi zarara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kahvehaneye baskın! Bir kadın mutfak dolabına saklandıBursa’da sokağa çıkma kısıtlamasında kahvehanede kumar oynanan 20 kişiye, toplam 68 bin 344 TL ceza uygulandı. Polisin baskın yaptığı kahvehanede bir kadın saklandığı mutfak dolabında bulundu. Bir kişi ise ceza yazan polise rağmen kuruyemiş yemeye devam etti.