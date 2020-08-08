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08.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Orman yangınlarına karşı sıkı tedbir

İçişleri Bakanlığı’nca, 81 il valiliğine “Ormanlık Alanlar ve Civarında Ateş Yakılmaması” konulu genelge gönderildi.

Orman yangınlarına karşı sıkı tedbir

Genelgede şu tedbirler yer aldı:

Vali ve kaymakamların başkanlığında “Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu” acilen toplanacak.

Komisyonca, mangal, semaver ve ateş yakılabilecek yerler ile yasak yerler 15 Ağustos’a kadar belirlenerek halka ilan edilecek.

Orman alanları içerisinde yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları dışındaki yerlerde mangal, semaver ve ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek, avcı ve çobanların ateş yakması önlenecek.

Ormanlık alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç olmak üzere 31 Ekim tarihine kadar mangal, semaver ve ateş yakılmasına saat 20.00’dan sonra müsaade edilmeyecek.

Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü yakılmasına kesinlikle izin verilmeyecek.

Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına müsaade edilmeyecek.

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