Ormanda kan donduran olay!

Olay, saat 10.30 sıralarında, Antalya Kepez ilçesinde bulunan ormanda meydana geldi. Antalya Bulvarı'ndan geçenler, ağaca asılı kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, ağaca iple kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan araştırma sonucu cansız bedenin, Osman Ç.'ye (72) ait olduğu tespit edildi. Polis, bunalıma girdiği öne sürülen Osman Ç.'nin intihar ettiğini belirledi.

Osman Ç.'nin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.