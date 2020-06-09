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09.06.2020 - 16:54 | | DHA

Ormanda vahşet: 12'si ölü 4'ü bitkin halde...

Kırklareli'nin Dereköy yakınlarındaki ormanlık bölgeye bırakılmış 12 ölü, 4 bitkin köpek bulundu. Yapılan ilk incelemede köpeklerin zehirlendiği belirlendi.

Ormanda vahşet: 12'si ölü 4'ü bitkin halde...

Kırklareli'nin Bulgaristan sınırıda bulunan Dereköy'deki ormanlık alanda ölü köpekleri gören bölge sakinleri durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdi. 

İhbar üzerine Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in talimatıyla oluşturulan ekip, belirlenen bölgeye gitti.

Burada yapılan araştırmada 12 köpek ölü, 4 köpek de bitkin halde bulundu. Yapılan incelemede köpeklerin bölgeye araçla getirilip, bırakıldığı belirlendi. Bölgede yapılan incelemenin ardından Tarım İl Müdürlüğü veterineri tarafından ölü hayvanlardan örnek alındı.

İlk belirlemelere göre, köpeklerin zehirlendiği tespit edilirken, bitkin haldeki 4 hayvan ise Kırklareli Belediyesi'nin ekiplerince barınağa götürülerek tedaviye alındı.

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