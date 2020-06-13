13.06.2020 - 11:04 | | İHA
Ormanlık alana düşen yıldırım sonrası yangın çıktı
Artvin merkeze bağlı Dikmenli köyü Cağrıkan mevkiinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında iki hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre Cağrıkan mevkiinde dumanların görülmesi üzerine jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Araç ulaşımın olmadığı bölgeye yaya ulaşan köylüler yangına ilk müdahaleyi yaparken, Artvin İl Jandarma Komutanlığı ve Orman işletme Müdürlüğü ekipleri daha sonra yangın yerine ulaşarak köy halkıyla birlikte 10 saat süren çalışma sonrası yangını kontrol altına aldılar.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının yıldırım düşmesi sonucu çıktığı öğrenildi
Bıçaklı saldırgan dehşetiGelen bir son dakika haberine göre; İstanbul Beyoğlu'nda darp edilen bir kişi yol ortasında bacağından bıçaklandı. Yaralanan kişi, tedavi altına alınırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinleri konuşmaktan çekinirken, içlerinden biri "Hepsi gördü ama söylemek istemezler" dedi.