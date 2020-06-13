MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ormanlık alana düşen yıldırım sonrası yangın çıktı
ABONE OL
13.06.2020 - 11:04 | | İHA

Ormanlık alana düşen yıldırım sonrası yangın çıktı

Artvin merkeze bağlı Dikmenli köyü Cağrıkan mevkiinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında iki hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Ormanlık alana düşen yıldırım sonrası yangın çıktı

Edinilen bilgiye göre Cağrıkan mevkiinde dumanların görülmesi üzerine jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Araç ulaşımın olmadığı bölgeye yaya ulaşan köylüler yangına ilk müdahaleyi yaparken, Artvin İl Jandarma Komutanlığı ve Orman işletme Müdürlüğü ekipleri daha sonra yangın yerine ulaşarak köy halkıyla birlikte 10 saat süren çalışma sonrası yangını kontrol altına aldılar.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının yıldırım düşmesi sonucu çıktığı öğrenildi

    Bıçaklı saldırgan dehşetiGelen bir son dakika haberine göre; İstanbul Beyoğlu'nda darp edilen bir kişi yol ortasında bacağından bıçaklandı. Yaralanan kişi, tedavi altına alınırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinleri konuşmaktan çekinirken, içlerinden biri "Hepsi gördü ama söylemek istemezler" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    KPSS başvuru tarihleri... KPSS (Ortaöğretim (lise) - Önlisans - Lisans) başvuruları ne zaman?

    KPSS başvuru tarihleri... KPSS (Ortaöğretim (lise) - Önlisans - Lisans) başvuruları ne zaman?

    Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! O aylık kesilir ve...

    Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! O aylık kesilir ve...

    Nükteden sohbet! Görüşmenin detayları belli oldu

    Nükteden sohbet! Görüşmenin detayları belli oldu

    Mustafa bebek, corona virüsü yendi

    Mustafa bebek, corona virüsü yendi

    Sıradaki Haber