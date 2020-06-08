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08.06.2020 - 11:52 | | İHA

Ormanlık alanda Hint keneviri ele geçirildi

Son dakika haberi... Tokat’ın Niksar ilçesinde ormanlık alana gizlice ekilen 375 kök Hint keneviri ele geçirilerek imha edildi.

Ormanlık alanda Hint keneviri ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Niksar İlçesi Gökçeli Beldesi Yakınca Mahallesi Derindere mevkinde ormanlık alan içerisinde gizlenmiş vaziyette Hint keneviri yetiştirildiği istihbaratı aldı.

JASAT ekiplerince yapılan araştırmalar sonucu ormanlık alanda ekili olan 375 kök toprağa dikili halde kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden E.D. (30) isimli şahıs tutuklanırken diğer şahıs adli kontrol ile serbest bırakıldı. Ele geçirilen Hint keneviri bitişi ise imha edildi.

Tırtıllar, 6 köyü tehdit etmeye başladıSivas'ın Zara ilçesinde ormanlık alanı istila eden tırtıllar, 6 köyü tehdit etmeye başladı. İlçe merkezine 70 kilometre mesafede bulunan Kardere köyü ve mezralarında, ormanlık alandan yerleşim yerlerine kadar inen tırtıllar bölge halkını tedirgin ederken, bitki örtüsüne de zarar veriyor.
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