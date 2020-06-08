08.06.2020 - 11:52 | | İHA
Ormanlık alanda Hint keneviri ele geçirildi
Son dakika haberi... Tokat’ın Niksar ilçesinde ormanlık alana gizlice ekilen 375 kök Hint keneviri ele geçirilerek imha edildi.
Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Niksar İlçesi Gökçeli Beldesi Yakınca Mahallesi Derindere mevkinde ormanlık alan içerisinde gizlenmiş vaziyette Hint keneviri yetiştirildiği istihbaratı aldı.
JASAT ekiplerince yapılan araştırmalar sonucu ormanlık alanda ekili olan 375 kök toprağa dikili halde kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden E.D. (30) isimli şahıs tutuklanırken diğer şahıs adli kontrol ile serbest bırakıldı. Ele geçirilen Hint keneviri bitişi ise imha edildi.
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