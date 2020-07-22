Örsan Öymen’i anıyoruz

Bodrum’da geçirdiği kalp krizi sonucu 49 yaşında aramızdan ayrılan Öymen, 1955’te gazeteciliğe başlamış; Ulus, Tercüman, Günaydın gibi gazetelerde de çalışmıştı. Alman Radyo ve Televizyonu WDR ile TRT’de de görev yapan Öymen, 1970’li ve 1980’li yıllarda Milliyet’teki “Politika Kazanı” adlı köşeyi kaleme almıştı. Yazılarıyla okuyucunun beğenisini kazanan Örsan Öymen, birçok gazetecinin yetişmesine de öncülük etmişti.



