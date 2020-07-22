22.07.2020 - 07:00 | | İSTANBUL Milliyet
Örsan Öymen’i anıyoruz
Türk basın tarihinin önemli kalemlerinden Milliyet gazetesinin unutulmaz yazarı Örsan Öymen, ölümünün 33’üncü yıldönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı’nda kabri başında düzenlenecek törenle anılacak. Öymen için bugün saat 11.00’de düzenlenecek törene ailesi, dostları ve meslektaşları katılacak.
Bodrum’da geçirdiği kalp krizi sonucu 49 yaşında aramızdan ayrılan Öymen, 1955’te gazeteciliğe başlamış; Ulus, Tercüman, Günaydın gibi gazetelerde de çalışmıştı. Alman Radyo ve Televizyonu WDR ile TRT’de de görev yapan Öymen, 1970’li ve 1980’li yıllarda Milliyet’teki “Politika Kazanı” adlı köşeyi kaleme almıştı. Yazılarıyla okuyucunun beğenisini kazanan Örsan Öymen, birçok gazetecinin yetişmesine de öncülük etmişti.