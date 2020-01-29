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29.01.2020 - 11:04 | | milliyet.com.tr

Orta Akdeniz’de tespit edilen 30 düzensiz göçmen, Libya'ya teslim edildi

Orta Akdeniz'de, TCG GAZİANTEP fırkateyninin tespit ettiği 30 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, yapılan yardım ve tıbbi desteğin ardından Libya Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim edildi.

Orta Akdeniz’de tespit edilen 30 düzensiz göçmen, Libya'ya teslim edildi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Orta Akdeniz’de NATO’nun Deniz Muhafızı Harekâtı'na destek faaliyeti icra eden Türk Deniz Görev Grubu emrinde görevli TCG GAZİANTEP fırkateyni tarafından, 28 Ocak 2020 tarihinde 30 düzensiz göçmen bulunan bir lastik bot tespit edilmiştir.

TCG GAZİANTEP fırkateyni tarafından, lastik botta bulunan düzensiz göçmenlere denizde gerekli yardım ve tıbbi destek verilmiş, müteakiben Libya Sahil Güvenlik Komutanlığı ile irtibat kurularak bölgeye intikal ettirilen Libya Sahil Güvenlik botuna düzensiz göçmenler teslim edilmiştir.

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