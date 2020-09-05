OrtaÄŸÄ±nÄ± kredi borcunun bitmesini kutlarken Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸ

Olay, dÃ¼n saat 20.30 sÄ±ralarÄ±nda, Antalya Kepez ilÃ§esi SÃ¼tÃ§Ã¼ler Mahallesi 6495 Sokak'ta meydana geldi. Antalya'nÄ±n Serik ilÃ§esinde birlikte iÅŸ yapanÂ ortaklar Halil KuÅŸ ve M.A. (40) , kredi borÃ§larÄ±nÄ±n bitmesi Ã¼zerine kutlama yapmak istedi. Ancak henÃ¼z bilinmeyen nedenleÂ ortaklar arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi Ã¼zerine M.A., Halil KuÅŸ'uÂ boynu ile gÃ¶ÄŸsÃ¼nden 3 kez bÄ±Ã§akladÄ±.

KuÅŸ, olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti. KarnÄ±ndan yaralÄ± olduÄŸu halde kaÃ§an M.A. ise daha sonra Kepez Devlet Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼p, tedaviye alÄ±ndÄ±. Olay sÄ±rasÄ±nda ikilinin yanÄ±nda olan F.B., ifadesinin alÄ±nmasÄ± iÃ§in AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.



Olay yeri ve Ã§evresinde inceleme yapan polis ekipleri, M.A.'nÄ±n kaÃ§arken Ã§alÄ±lÄ±k alana attÄ±ÄŸÄ± bÄ±Ã§aÄŸÄ± buldu.Â



'Motosiklet hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±' ve 'trafik gÃ¼venliÄŸini tehlikeye dÃ¼ÅŸÃ¼rme' suÃ§larÄ±ndan poliste kaydÄ± olan M.A.'nÄ±n tedavisinin ardÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nacaÄŸÄ± bildirildi.Â



Halil KuÅŸ'un cenazesi ise bu sabahÂ Antalya Adli TÄ±p Kurumu'ndan alÄ±narak,Â topraÄŸa verilmek Ã¼zere Serik'e gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â