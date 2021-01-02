OrtakÃ¶y'de can pazarÄ±! 'Polis burada olmasa Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼'

Olay dÃ¼n akÅŸam saatlerinde Ä°stanbul BeÅŸiktaÅŸ OrtakÃ¶y Sahili'nde yaÅŸandÄ±. SokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±ndan muaf olan TÃ¼rk kÃ¶kenli AvusturalyalÄ± turist OrtakÃ¶y Camii Ã¶nÃ¼ndeki demir korkuluklara tutunup sarkarak arkadaÅŸÄ±na fotoÄŸraf Ã§ektirmek istedi. TutunduÄŸu demir korkuluÄŸun bir anda yerinden kopmasÄ± sonucu demirle birlikte denize dÃ¼ÅŸen turist suya gÃ¶mÃ¼ldÃ¼. BaÅŸÄ±ndan yaralanan turist suya batÄ±p Ã§Ä±karak can havliyle kenara yÃ¼zdÃ¼. Turisti elinden tutan vatandaÅŸlar onu yukarÄ± Ã§ekmeye Ã§alÄ±ÅŸsa da baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±. Bu sÄ±rada kalabalÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼p gelen bir Ã–zel Harekat polisi tereddÃ¼t etmeden denize atlayÄ±p turisti kurtardÄ±. VatandaÅŸlarÄ±n haber vermesi Ã¼zerine kÄ±sa sÃ¼rede gelen saÄŸlÄ±k ekibi yaralÄ± turiste ilk mÃ¼dahalede bulundu. Daha sonra ambulansa alÄ±nan turist tedavisi iÃ§in hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaÅŸanan olay o sÄ±rada sosyal medya hesabÄ±ndan canlÄ± yayÄ±n yapan Muhammed KulaÅŸen tarafÄ±ndan saniye, saniye gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.Â

Ã–ZEL HAREKAT POLÄ°SÄ° DENÄ°ZE ATLAYIP KURTARDIÂ



Muhammed KulaÅŸen "Ben sosyal medya Ã¼zerinden canlÄ± yayÄ±n yapÄ±yordum, bu sÄ±rada bir vatandaÅŸÄ±n denize dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rdÃ¼m ve kamerayÄ± o kÄ±sma yÃ¶nlendirdim. YardÄ±ma koÅŸan vatandaÅŸlar oldu, onu Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar ama Ã§Ä±karamadÄ±lar. Denize dÃ¼ÅŸen kiÅŸinin baÅŸÄ±nda ve kolunda yaralanma vardÄ±. O sÄ±rada Ã–zel Harekat polisleri geldi bir tanesi denize atladÄ±. Sonra ambulansa haber verildi, gelip aldÄ±lar ve hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ler. DÃ¼ÅŸen kiÅŸi Avusturalya'dan turist olarak gelmiÅŸ TÃ¼rk kÃ¶kenli aslÄ±nda, oradaki korkuluklara tutunmak istemiÅŸ demir kopunca da demirle birlikte denize dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ, baÅŸÄ±ndan ve kolundan ciddi ÅŸekilde yaralanmÄ±ÅŸ" dedi.Â

"POLÄ°S BURADA OLMASA Ã–LMÃœÅžTÃœ, HAYATINI KURTARDI"



Olay anÄ±na tanÄ±k olan Davut Ã–zgÃ¼l "SokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± vardÄ± fakat turist muaf olduÄŸu iÃ§in burada fotoÄŸraf Ã§ektiriyorlardÄ±. FotoÄŸraf Ã§ekerken demire asÄ±ldÄ±. Demir kopunca demirle birlikte denize dÃ¼ÅŸtÃ¼. Bir Ã–zel Harekat polisi denize atladÄ±. O polis burada olmasaydÄ± adam Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼. HiÃ§ kimse denize girmedi ama Ã–zel Harekat polisi tereddÃ¼t etmeden atladÄ± ve adamÄ±n hayatÄ±nÄ± kurtardÄ±" diye konuÅŸtu. Â